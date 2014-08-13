Донецька ОДА: Затриманий мер Артемівська не Донецької, а Луганської області

Про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

"У зв'язку з появою в ЗМІ різночитань інформації РНБО щодо затримання мера міста Артемівська повідомляємо, що мова йде про артемівського міського голову Луганської області", - пише сайт ОДА.

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Голова Артемівська Донецької області знаходиться на лікуванні і найближчим часом планує повернутися до виконання своїх обов'язків.

Добровольчий батальйон "Айдар" в місті Щастя затримав мера міста Артемівськ, підозрюваного в пособництві терористам. Про це повідомив спікер інфоцентру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.