Міноборони і Дніпропетровська ОДА до вересня створять 43-й батальйон територіальної оборони

Про це УНІАН повідомили в Штабі національного захисту Дніпропетровської області.

За даними Штабу, батальйон буде сформовано за новими стандартами.

«Вперше новий батальйон одержить важке озброєння як загальновійськова частина. Передбачена наявність штатної бронетехніки, мінометів, зенітних установок, станкових кулеметів і гранатометів, снайперського взводу, протитанкових ракетних комплексів. Чисельність особового складу зросте з 423 бійців до 549», - йдеться в повідомленні.Читайте такожНа Дніпропетровщині військовослужбовців вчили надавати медичну допомогу на полі бою

Батальйон одержить всю необхідну зброю і боєприпаси для інтенсивної бойової підготовки після зарахування до складу перших ста бійців.

За інформацією Штабу, батальйону потрібні кваліфіковані кадри - військові фахівці: командири відділень і взводів, зв'язківці, артилерійські й авіаційні навідники, розвідники, стрілки, механіки-водії, командири й оператори-навідники бойових машин, командири і розрахунки артилерійських і мінометних батарей, снайпери, медики.