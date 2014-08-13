За добу в зоні АТО загинуло 11 військових, 41 отримав поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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“За офіційною інформацію, яка нам надійшла, за останню добу загинуло 11 і поранений 41 військовослужбовець”, - сказав він.

Він зауважив, що протягом доби українські військові 25 разів вступали у вогневий контакт з терористами на Луганщині та Донеччині.