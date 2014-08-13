За добу в зоні АТО загинуло 11 військових, 41 отримав поранення
13:43, 13 серпня 2014Політика
0 0
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинуло 11 українських військовослужбовців, 41 отримав поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 6 українських військових, 31 отримав поранення
“За офіційною інформацію, яка нам надійшла, за останню добу загинуло 11 і поранений 41 військовослужбовець”, - сказав він.
Він зауважив, що протягом доби українські військові 25 разів вступали у вогневий контакт з терористами на Луганщині та Донеччині.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter