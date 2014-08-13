Командувач НАТО в Європі попередив про «завуальований напад на суверенітет України»

Направлена до України гуманітарна місія, яку не підтримає Київ, та яка не буде контролюватися з боку міжнародних організацій, буде завуальованим нападом на суверенітет України.

Про це командувач силами альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Будь-яка гуманітарна місія, направлена до України, має бути підтримана Києвом і повністю контролюватися міжнародною організацією, якій довіряють - такою, як Червоний Хрест. Все інше буде завуальованим нападом на суверенітет України», – написав він.