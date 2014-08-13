Онуфрій заявив, що бачить Україну соборною, красивою і могутньою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Онуфрій заявив на своєму першому спілкуванні з журналістами у новому статусі.

«Ми молимося Богові, щоб Господь дав тим людям, які воюють сьогодні, дух миру, щоб вони зрозуміли, що вбивати один одного - це не є заповідь Божа. До миру призиває нас Господь, і ми повинні бути синами миру… Наші спільні побажання були у тому, що ми хочемо бачити нашу Україну соборною, красивою, могутньою і оновленою», - сказав Онуфрій.

Митрополит також від імені Архієрейського Собору УПЦ, на якому його було обрано новим предстоятелем церкви, висловив подяку владі за те, що вона зробила все від неї залежне, щоб «цей Собор не був стурбований ніякими обставинами, щоб ми могли в мирі вирішити свої проблеми».

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«І Собор молиться за нашу владу, щоб Господь допоміг у цей час знайти шляхи для встановлення миру на нашій землі і для покращення добробуту нашого народу», - додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Онуфрій зазначив, що питання можливості об’єднання Московського і Київського патріархатів також обговорювалося під час Собору.

«І це питання обговорювалося, ми завжди були і залишаємося відкриті для діалогу між різними вітками православ’я, і хочемо щоби було об’єднання. Але в нас є свої принципи - це канони святої православної церкви, і об’єднання може бути лише тільки згідно цих канонів. Ніякі інші аргументи не можуть бути достатніми для нашого об’єднання. Ми будемо спілкуватися з нашими православними братами, будемо шукати шляхи, думаю Бог нам допоможе в цьому».

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Стосовно відносин з Російською православною церквою Онуфрій сказав: «Ми будемо будувати відносини на тих канонічних засадах, правилах, які є в нашій церві, на яких ми сьогодні живемо. Ми незалежні в управлінні, самостійності та ми здійснюємо свої служіння, враховуючи лише наші внутрішні реалії».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 серпня, Собор єпископів Української православної церкви Московського патріархату, який відбувся в Києво-Печерській лаврі, обрав митрополитом Київським, предстоятелем УПЦ МП митрополита Онуфрія.

Інтронізації глави УПЦ МП відбудеться 17 серпня.