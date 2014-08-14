Ситуація на сході України не має дипломатичного виходу — експерт

"Цей гуманітарний конвой дасть змогу Росії показати, що вона має доступ до цих територій і може надати населенню допомогу. В той же час це допоможе провести контрабандою людей і обладнання. Українські військові змушені будуть або відбити або пропустити цей конвой. В будь-якому випадку, Москва також на це відреагує", - заявив Курт Волкер, якого цитує 24tv.ua.

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Він також додав, що Росія налаштована дуже рішуче і її можна зупинити лише військовими діями.

"Україна до цього готова, а от інша частина Європи – ще ні. Україні потрібно набагато більше підтримки і від Європи і від США", - наголосив експерт.