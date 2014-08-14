Гройсман: Європейська технічна місія оцінить масштаб робіт з облаштування кордону України з РФ
Кордон України в осяжному майбутньому стане граничною зоною Європейського союзу.
Про це в інтерв'ю журналу Новое время розповів віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
"Виходить, що наш кордон в осяжному майбутньому буде граничною зоною ЄС, тому його потрібно облаштувати належним чином. Ми найближчим часом очікуємо на європейську технічну місію, яка прибуде для того, щоб оцінити масштаб робіт з облаштування граничної лінії", - сказав Гройсман. Читайте такожНа Чернігівщині зміцнюють кордон з РФ: споруджують рови і планують побудувати стіни
Він уточнив, що мова не йде про стіну на кордоні України з РФ.
"Це може бути огорожа, рови, електроніка, система сигналізацій та запобігання проникнень. Це спеціальний комплекс заходів, який треба провести", - зазначив Гройсман.
Повне інтерв'ю Гройсмана читайте у випуску журналу Новое время.