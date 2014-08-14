Усі блокпости по периметру зони АТО обладнають відеокамерами - МВС

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.

"Усі блок пости навколо зони АТО найближчим часом повинні бути забезпечені відеокамерами для відеофіксації усіх транспортних засобів і їх пасажирів залишають зону АТО. Відповідний наказ про це підписав вчора Міністр МВДАрсен Аваков", - написав радник. Читайте такожНа Донеччині військові виявили автомобіль із закладеною вибухівкою і розтяжками - РНБО

Геращенко зазначив, що відеообладнання допоможе посилити контроль за переміщенням зброї, боєприпасів та інших заборонених предметів, а також забезпечення прав громадян під час проведення огляду транспортних засобів, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

"Крім відеофіксації з подальшим архівуванням даних планується ввести запис автомобільних номерів, ПІБ водія і марки ТЗ в спеціальні журнали на кожному блок посаді з подальшим перенесенням цих даних в електронну базу даних", - розповів Геращенко.

На думку Геращенко, це дозволить ускладнити терористам організацію каналів перевезення зброї, боєприпасів та вибухових засобів на мирну територію України, а також спростить розкриття злочинів, скоєних за допомогою вивезених із зони АТО транспортних засобів.

Очікується, що об'єктивна фіксація процедури огляду автомобілів, щоб уникнути скандалів і провокацій з усіх боків.Читайте такожРНБО перевіряє дані про напад смертника на блокпост, де загинули троє військових

"МВС просить громадян ставиться з розумінням до посилення перевірки документів та огляду транспортних засобів особливо виїжджають із зони АТО. Усі наші дії направлені на підвищення безпеки громадян і мінімізацію терористичних загроз", - підкреслив радник глави МВС.