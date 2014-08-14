Комуніст на суді попросив провести лінгвістичну експертизу промови Симоненко

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосила головуюча суддя Любов Маруліна.

Перерву оголошено на невизначений термін.

Представник КПУ Олександр Готін також під час судового засідання заявив клопотання про проведення повної лінгвістичної експертизи виступів Петра Симоненка.

"Ми попросили витребувати повний виступ лідера КПУ та провести комплексне дослідження для того, щоб проаналізувати, чи дійсно є заклики до зміни конституційного ладу", - сказав він журналістам після завершення засідання, зазначивши, що висновки лінгвістичної експертизи, яку провели представники ВО "Свобода", вирвані з контексту.

У свою чергу, представник позивача - голова Держреєстру Ганна Онищенко висловила думку, що відповідачі роблять такі кроки заради того, щоб затягнути розгляд справи.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня Державна реєстраційна служба України подала в суді клопотання щодо проведення лінгвістичної експертизи публічних висловлювань лідера КПУ Петра Симоненка.

У своєму клопотанні позивач просить встановити, чи є у висловлюваннях Симоненка підтримка сепаратизму, ідея федералізації України, а також заклики до повалення конституційного ладу. Онищенко також висловила прохання, щоб дану експертизу провів Київський науково-дослідницький інститут судових експертиз.

Після того, як головуюча суддя Любов Маруліна вислухала думки сторін з цього клопотання, вона вирішила прийняти рішення щодо цього клопотання під час наступного судового засідання, 14 серпня.