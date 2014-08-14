Главу Держкомзему відправили на фронт після спроби призначити «свою людину» в Дніпропетровську

Про це повідомив в Facebook головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

«Активісти доставили Рудика в Штаб національної захисту Дніпропетровської області, і змушують його підписати розписку, що він хоче піти добровольцем на фронт. Чиновник пручається, просить викликати міліцію, говорить, що у нього сім'я, і що він дуже потрібен у Києві, що його чекає прем'єр-міністр...», - повідомив Бутусов.

За його словами, Рудик у Дніпропетровську намагався призначити керівником обласного управління земельних ресурсів якогось Вадима Чувпило.

За словами координатора Люстрационного комітету Дніпропетровської області Таміли Ульянової, цей Чувпило - «абсолютно недосвідчений 29-річний молодий чоловік - начальник міськвідділу земельних ресурсів Кривого Рогу. Він ставленик віце-прем'єра Януковича Олександра Вілкула та олігарха Ріната Ахметова. У Кривому Розі Чувпило є символом корупції та беззаконня. Люстраційнний комітет був категорично проти такого призначення».

Відзначається, що Рудик від свого плану не відмовився, всупереч позиції громадськості і здоровому глузду. Замість цього він сам приїхав у Дніпропетровськ.

"Більшість наших активістів зараз на фронті, але я дуже рада, що нам вдалося зібрати людей, і завадити Рудику зробити це жахливе беззаконня", - повідомила Ульянова.

«Сподіваюся, пан Рудик доведе свій патріотизм на фронті... Машина на фронт його чекає, зараз видаємо пану Рудику бронежилет, він розпишеться в отриманні зброї, і відправимо прямо на передову», - заявила координатор Штабу національної оборони Катерина Чижик.

Пізніше запис про інцидент була доповнена. «Рудику видають спорядження. Форму і захист відмовляється одягати, йому їх вже склали в патрульну машину, яка йде сьогодні з вантажем Фонду оборони на Амвросіївку. Зброю поки що не бере. Нерозумно, без зброї, каски, броника і камуфляжу роз'їжджати по передовим блок-постів буде дуже ризиковано. Сподіваюся, голова Держкомзему одумається, і зрозуміє, що така впертість просто необдумана», - написав Юрій Бутусов.

Бутусов зазначив також, що «для порятунку від відправки на фронт Рудика з Києва виїжджає група народних депутатів "Свободи". Дуже поспішають. Сподіваюся, його все-таки встигнуть швидко відправити».

У свою чергу заступник губернатора Дніпропетровської області Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що Рудик вже поїхав на фронт.

«Лощена свободівська сволота голова Держкомзему Рудик приїхав в Дніпро призначати регіонала і попіаритися на поранених.В результаті порвав піджак за кілька тисяч доларів, нікого не призначив і поїхав на фронт», - написав Філатов.

«Чекаємо Тягнибока і Кривицького по кличці "Пупс". Свободівські вершники без голови вирішили висунутися на Дніпро відбивати своїх. Зустрінемо з усією гостинністю», - додав він.

Сергій Рудик був призначений головою Держкомзему 9 квітня 2014 року. Він є членом політради націоналістичної партії «Свобода».