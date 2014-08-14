Перші вантажівки українського гуманітарного вантажу приїхали до Старобільська – Геращенко

Про це у коментарі УНІАН сказала Уповноважена Президента України, народний депутат від УДАРу Ірина Геращенко, яка за дорученням президента супроводжує цей вантаж до Старобільська для передачі представникам Червоного Хреста.

Геращенко зазначила, що ця колона сьогодні вийшла з Харкова.

«Всього сьогодні вийшла 71 машина, 800 тонн з Києва, Харкова та Дніпропетровська», - сказала Геращенко.

Вона зазначила, що вночі чекають на дніпропетровський вантаж, а завтра - на київський вантаж

Вона також зазначила, що представники департаменту з надзвичайних ситуацій починають вивантаження у Старобільськ для того, щоб там його на складі за описом передати представникам Червоного Хреста, які вантаж доставлятимуть до Луганська.

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Геращенко підкреслила, що міжнародна місія відбувається за ініціативи Президента України Петра Порошенка, який звернувся до Червоного Хреста з проханням сприяти в організації такої місії для доставки товарів до Луганська, мешканці якого сьогодні потерпають від дій терористів і вже 12 днів залишаються без води, світла та продуктів харчування.

«Питання залишається – безпека доставки цього вантажу на територію, контрольовану терористами. Тому це питання, яке сьогодні турбує українську владу і Червоний Хрест», - сказала депутат.

Вона також додала, що Харківський вантаж особисто передає Голова Харківської ОДА Ігор Балута та на місці присутні виконуюча обов’язки Голови Луганської ОДА Ірина Верігіна, представники Червоного Хреста та ДСНС.

«Машини вже розвантажуються, серед того вантажу, який приїхав до Старобільська - крупи, мука, цукор», - сказала Геращенко, і додала що Уряд на відповідні закупівлі виділив 10 млн грн.

Крім того, за словами депутат серед вантажу є всі речі, які закуповували благодійники і волонтери.

Геращенко також повідомила, що Порошенко провів переговори щодо виділення Євросоюзом на міжнародну гуманітарну місію 2,5 млн євро.