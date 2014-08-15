Сили АТО оточили Луганськ - радник Авакова

Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник голови МВС Зорян Шкіряк.

За його словами, тривають запеклі позиційні протистояння у районах Донецька, Луганська, Горлівки, Іловайська, Красного Луча, Ленінського, Успенки.

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"Сили АТО поступово намагаються закріпитися вже на околицях Горлівки, зокрема в Озирянівці. Також сили АТО знищили один із міні-штабів терористів, що знаходився у пригороді Горлівки Кондратівці. Крім того, звільнено стратегічно важливий населений пункт Новосвітлівка неподалік Краснодону. Бойовики передислоковуються у Сніжне, де створили укріпрайон і фортифікаційні споруди. Спецпідрозділи Нацгвардії продовжують зачистку території від терористів навколо нещодавно звільнених міст Вуглегірськ і Гірське. Встановлюються нові блокпости Нацгвардією на підходах до Луганська", – додав Шкіряк.

За його словами, бойовики тікають і здаються в полон.