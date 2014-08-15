Україна розпочала митну перевірку та оформлення гуманітарного вантажу з РФ
11:22, 15 серпня 2014Політика
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Україна розпочала митну перевірку та оформлення гуманітарного вантажу з Росії. З українського боку на перевірці присутні 59 фахівців.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО у соцмережі.
"О 10 годині 15 серпня, на пункті пропуску «Донецьк» Російської Федерації розпочалась митна перевірка та оформлення гуманітарного вантажу з цієї країни", - повідомляють у штабі. Читайте такожЧервоний Хрест зустрівся з представниками гуманітарного конвою
З українського боку на перевірці присутні 59 фахівців. З яких 41 – представники Державної прикордонної служби України та 18 працівників митниці.
За попередніми домовленостями, цей вантаж прослідує на Луганськ.
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