Терористи замінували греблю Грабівського водосховища на Луганщині - РНБО

Бойовики замінували греблю Грабівського водосховища / wikimapia.org

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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