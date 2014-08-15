Терористи замінували греблю Грабівського водосховища на Луганщині - РНБО
14:11, 15 серпня 2014Політика
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У передмісті Красного Луча терористи замінували греблю Грабівського водосховища.
Бойовики замінували греблю Грабівського водосховища / wikimapia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожНа Донеччині терористи захопили водосховище і почали скидати воду - ОДА“Диверсанти замінували греблю Грабівського водосховища в районі селища Садово-Хрустальнінське, це передмістя Красного Луча”, - сказав Лисенко.
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