Раді пропонують впровадити систему електронних держзакупівель

«Сьогодні ми маємо можливість наблизитися до досвіду розвинених країн за допомогою змін у Закон України «Про здійснення державних закупівель» (щодо проведення електронних аукціонів), які визначені в законопроекті №4782. Йдеться про процедуру відкритих торгів у формі аукціону в мережі Інтернет у режимі «он-лайн». Державні організації країн ЄС, які вже впровадили електронні закупівлі, економлять від 5 % до 20% витрат на закупівлі. До середини 2016 року всі країни ЄС перейдуть на обов'язкове здійснення держзакупівель в електронній формі. Впровадження електронних закупівель в ЄС широко підтримується Міжнародним валютним фондом, Європейським центральним банком та Європейською комісією, так як держзакупівлі в електронній формі суттєво скорочують витрати для підприємств у державному секторі , а також сприяють підвищенню прозорості та ефективності процесів», - сказав політик.

Він також зазначив, що в Україні діючим законодавством передбачено можливість здійснення держзакупівель за допомогою електронних реверсивних аукціонів, однак на практиці ця система не працює.

«Ми повинні сприяти врегулюванню цього питання на законодавчому рівні. Сьогодні нашій країні потрібні значні зміни в законодавстві про державні закупівлі, що передбачено нещодавно підписаною Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом» - сказав Омельченко.

На переконання політика, впровадження такої системи сприятиме створенню належних умов для розвитку конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також раціональному та ефективному використанню державних коштів. Крім того, прозорі умови проведення закупівель забезпечать максимальну відкритість торгів, перешкоджаючи проявам корупції.