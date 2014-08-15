Російська партія відправила бойовикам на Донбасі книги в якості гуманітарки

16:14, 15 серпня 2014
Політика
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Петербурзьке відділення російської партії "Велика вітчизна" відправила терористам, що орудують на Донбасі, "ідеологічну зброю".

Фото партии

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"На цей раз, окрім стандартного переліку, до відправлення було підготовлено спецгруз з ідеологічною зброєю - книгами Голови партії "Велика вітчизна" Миколи Вікторовича Старікова", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожРосія скорочує поставки військової техніки бойовикам на сході України Довідка УНІАН. Своїми цілями організація "Партія Велика вітчизна" вважає "повернення Росії до ряду провідних і найсильніших держав світу", а також "возз'єднання єдиного економічного і політичного простору в рамках Митного Союзу та Євразійського Союзу".

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