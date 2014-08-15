Російська партія відправила бойовикам на Донбасі книги в якості гуманітарки

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"На цей раз, окрім стандартного переліку, до відправлення було підготовлено спецгруз з ідеологічною зброєю - книгами Голови партії "Велика вітчизна" Миколи Вікторовича Старікова", - наголошується в повідомленні.

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