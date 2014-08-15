Російська партія відправила бойовикам на Донбасі книги в якості гуманітарки
16:14, 15 серпня 2014Політика
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Петербурзьке відділення російської партії "Велика вітчизна" відправила терористам, що орудують на Донбасі, "ідеологічну зброю".
Терористів підтримали книгами / Фото "Партії Велика вітчизна"
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
"На цей раз, окрім стандартного переліку, до відправлення було підготовлено спецгруз з ідеологічною зброєю - книгами Голови партії "Велика вітчизна" Миколи Вікторовича Старікова", - наголошується в повідомленні.
Читайте такожРосія скорочує поставки військової техніки бойовикам на сході України Довідка УНІАН. Своїми цілями організація "Партія Велика вітчизна" вважає "повернення Росії до ряду провідних і найсильніших держав світу", а також "возз'єднання єдиного економічного і політичного простору в рамках Митного Союзу та Євразійського Союзу".
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