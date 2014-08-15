У центрі Луганська йдуть вуличні бої - «Права справа»



Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов.

За його словами, дану інформацію йому надали місцеві мешканці та члени його громадської організації, що стали очевидцями того, що відбувається.

«Зараз в центрі Луганська йдуть вуличні бої, постійно чути вибухи, доходить до рукопашних сутичок», - сказав Снєгірьов.

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Він зазначив, що, якщо в першій половині дня українські військові взяли під свій контроль обласну лікарню в Луганську і прилеглу територію, то ближче до обіду бойовики сконцентрувалися в районах біля автовокзалу і ВВАУШ (Вище військове авіаційне училище штурманів).

«І буквально протягом останніх двох годин йдуть вуличні бої поблизу центральної частини міста, українські штурмові загони прориваються до центру Луганська», - повідомив Снєгірьов.