Глава МЗС Нідерландів не бачить змін у політиці Росії щодо України

Про це він заявив у п’ятницю в Брюсселі перед позачерговим засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ, говорячи про розгляд українського питання, передає власний кореспондент УНІАН.

„Я хотів би бачити зміну у поведінці Російської Федерації, але на цьому етапі я не бачу жодних ознак того, що Росія змінює свою політику. На жаль”, - сказав він.

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Коментуючи ситуацію навколо російського гуманітарного конвою, Тіммерманс наголосив, що доставка гуманітарної допомоги повинна бути зроблена у відповідності до міжнародних правил гуманітарної допомоги та за участю Червоного Хреста.

„Я вважаю, що Україна хоче того ж. Ми говоримо про суверену територію України”, - наголосив він.