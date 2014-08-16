Україна робить все, щоб уникнути провокацій з гуманітарним вантажем РФ - Чалий

Про це в п'ятницю в ефірі Шустер live заявив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий, інформує прес-служба глави держави.

З цією метою, за словами Чалого, українській стороні вдалося надіслати представників прикордонної служби спільно з представниками ОБСЄ, на російські пункти пропуску.

"Вже сьогодні українські прикордонники можуть перевірити те, що буде завозитись через пункти пропуску. Під тиском міжнародної спільноти вдалося цього досягти", - сказав він.

Таким чином, як тільки російською стороною будуть виконані всі умови щодо ввезення цього вантажу, українські прикордонники зможуть здійснити його огляд, зазначив заступник глави АПУ.

Читайте такожЄврокомісія нагадує РФ, що гуманітарний конвой не може без дозволу України перетнути кордон

"Зараз маємо можливість чітко подивитись що заходить. Бойові машини, зброю – ми не допустимо", - підкреслив він.

Вже після того, як вантаж буде передано під егіду Червоного Хреста та він зможе перетнути кордон, відповідальність за нього буде на іншій стороні.

"Коли вони заходять на територію, контрольовану бойовиками, там за безпеку ми не відповідаємо. Там за безпеку відповідають ті, хто власне і привів до гуманітарної проблеми і велику частину відповідальності несе й російська сторона", - сказав заступник глави АП.

Разом з тим Чалий зауважив, що Червоний Хрест досі не отримав специфікацію на так звану гуманітарну допомогу від Російської Федерації.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи можливе припинення вогню на час завезення гуманітарного вантажу на території, що контролюються бойовиками, Чалий зазначив, що така ситуація можлива лише у разі створення відповідних умов та дотримання домовленостей всіма сторонами.

Він також підкреслив, що Україна не наносить жодних ударів по лінії слідування так званого російського конвою і не відповідатиме на провокації східного сусіда.

"Нехай ніхто цього не чекає. Якщо ж, не дай Бог, з гуманітарною допомогою щось відбудеться - це буде точно провокація, мета якої зрозуміла", - сказав він зазначивши, що наразі ситуація під контролем.