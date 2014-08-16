Поблизу Дебальцевого затримано сімох чоловіків, які підозрюються у тероризмі - РНБО



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, у підозрюваних вилучено боєприпаси та зброю. Вони дають свідчення.