Поблизу Дебальцевого затримано сімох чоловіків, які підозрюються у тероризмі - РНБО

02:24, 16 серпня 2014
Політика
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На блокпосту в районі Дебальцевого Донецької області були затримані семеро чоловіків, які, за інформацією місцевих жителів, активно сприяли терористам і були активними членами одного з терористичних формувань. 

5 канал


Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. 

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За його словами, у підозрюваних вилучено боєприпаси та зброю. Вони дають свідчення.

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