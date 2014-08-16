Біженців зі Сходу попросять звільнити гуртожитки вишів і санаторії

Сьогодні двадцять тисяч людей живуть у гуртожитках вишів і санаторіях, передає ТСН.

Гуртожитки треба звільнити до навчального року – до 1 вересня. Табори і бази відпочинку на березі Азовського моря просто не опалюються.

Тепло спробують налагодити, де це можливо, і цей процес уже розпочався. Решта біженців переїдуть. Рятувальники кажуть, у них є чотири тисячі вільних об'єктів і обіцяють розмістити всіх.

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"На сьогоднішній день у нас 34 тисячі – резерв, а вимушених переселенців – близько двадцяти тисяч. Третій напрямок вирішення цієї проблеми – це дійсно, якщо залишиться якась частина людей, перемістити в ті регіони, де у нас є вільні місця", - розповідає заступник голови ДСНС Василь Стоєцький.