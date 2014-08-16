Великобританія передала 180 бронежилетів і касок для сил АТО
09:29, 16 серпня 2014Політика
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Уряд Великобританії надіслав 180 комплектів бронежилетів і касок українським бійцям АТО.
Британія надіслала бронежилети / mil.gov.ua
Передача спорядження військовим відбулася за участю представників посольства Великої Британії в Україні, пише ТСН.
Про постачання домовилися міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр у справах Європи Девід Лідінгтон.
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"Цей крок британського Уряду засвідчив підтримку боротьби українського народу з тероризмом і негласною військовою агресією з боку Росії", - йдеться в повідомленні прес-служби посольства України у Великобританії.
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