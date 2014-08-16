Понад 200 експертів продовжують роботу з ідентифікації жертв катастрофи «Боїнга»

Однак, як підкреслюється у повідомленні на сайті уряду, це може зайняти кілька місяців, перш ніж всі жертви будуть ідентифіковані.

Як пише "Сегодня", уряд підтверджує, що до теперішнього часу експертам вдалося встановити особи 127 жертв авіакатастрофи. Станом на 9 серпня були ідентифіковані 65 жертв MH17.

З 62 жертв, ідентифікованих за останні кілька днів, 47 - піддані Нідерландів, а також 15 - громадяни інших країн. Національність останніх поки не розголошується на прохання посольств відповідних країн.

Читайте такожПопередні підсумки розслідування катастрофи Boeing-777 оприлюднять у вересні - ЗМІ

Як зазначає уряд, найближчі родичі жертв поінформовані про результати експертизи.