Терористи планують залишити Донецьк до 18 серпня - РНБО
14:13, 16 серпня 2014Політика
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Бойовики так званої "ДНР" намагаються залишити район Донецька.
Reuters
Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
"Основна частина бойовиків планує залишити Донеччину до 18 серпня. Чому саме ця дата пролунала, нам наразі невідомо", – сказав Лисенко.
За його словами, бойовики переодягаються у цивільний одяг та на відібраних у місцевих мешканців авто намагають проїхати українські блокпости, розповів він. За його словами, з Єнакієво та Горлівки виїзджають чеченські найманці.
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Такаж ситуація, за словами Лисенка, відбувається і на Луганщині. Там бойовики почали самостійно знімати прапори терористичної організації "ЛНР" і теж втікати під виглядом мирних жителів.
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