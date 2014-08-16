Терористи планують залишити Донецьк до 18 серпня - РНБО

Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Основна частина бойовиків планує залишити Донеччину до 18 серпня. Чому саме ця дата пролунала, нам наразі невідомо", – сказав Лисенко.

За його словами, бойовики переодягаються у цивільний одяг та на відібраних у місцевих мешканців авто намагають проїхати українські блокпости, розповів він. За його словами, з Єнакієво та Горлівки виїзджають чеченські найманці.

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Такаж ситуація, за словами Лисенка, відбувається і на Луганщині. Там бойовики почали самостійно знімати прапори терористичної організації "ЛНР" і теж втікати під виглядом мирних жителів.