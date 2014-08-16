СБУ припускає, що "Боїнг" могли збити кримські військові, які перейшли на бік РФ

Про це 5 каналу сказав заступник Голови СБУ Віктор Ягун.

"Особами, які керували цим "Буком", не може бути місцеве населення, підготовлене на будь-яких курсах. Люди, які керують такою зброєю, повинні мати не просто професійну підготовку, а досвід таких стрільб ", - сказав він.

"Нами відпрацьовується кілька версій, в тому числі версія, що це наші фахівці, які залишилися на території кримського півострова і перейшли на бік Російської Федерації", - розповів Ягунов.

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Ягунов розповів, що біля Євпаторії знаходився навчальний полігон, де проходили навчальні стрільби всіх військовослужбовців протиповітряної оборони.

"Там стояло найбільш підготовлений підрозділ ППО, яке мало значний досвід використання "Буків". Не виключається, що ці фахівці могли бути виконавцями", - сказав представник СБУ.