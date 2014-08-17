Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції та РФ
08:53, 17 серпня 2014Політика
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17 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії.
Сьогодні в Берліні відбудуться переговори за участю України, Німеччини, Франції та РФ / wikipedia.org
Глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що принциповим є зупинити терористів в Донецьку і Луганську і звільнити викрадену РФ військову льотчицю Надію Савченко, а також інших політв'язнів в Росії.
На зустрічі будуть бути пристні Павло Клімкін, Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабіус.
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