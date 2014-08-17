Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції та РФ

08:53, 17 серпня 2014
Політика
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17 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії.

wikipedia.org

Глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що принциповим є зупинити терористів в Донецьку і Луганську і звільнити викрадену РФ військову льотчицю Надію Савченко, а також інших політв'язнів в Росії.

На зустрічі будуть бути пристні Павло Клімкін, Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабіус.

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