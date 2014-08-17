Сьогодні в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС України, Німеччини, Франції та РФ

Глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що принциповим є зупинити терористів в Донецьку і Луганську і звільнити викрадену РФ військову льотчицю Надію Савченко, а також інших політв'язнів в Росії.

На зустрічі будуть бути пристні Павло Клімкін, Сергій Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабіус.