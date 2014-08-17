Російський гуманітарний конвой почав рух у бік України - журналіст

Про це на своїй сторінці написала журналіст Financial Times Кетрін Вівер.

Крім цього, за інформацією організаторів відправки вантажу, планується, що 17 серпня ближче до кордону під'їдуть перші 16 вантажівок. При цьому перетин контрольно-пропускного пункту 17 серпня не планується, передає ИТАР-ТАСС.

Convoy update: 16 trucks have moved up to edge of site. Talk of inspection starting pic.twitter.com/qMNwqAD5Mp - Courtney Weaver (@courtneymoscow) August 17, 2014

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня міністр соціальної політики України Людмила Денісова підписала наказ про визнання російського вантажу під егідою Червоного Хреста гуманітарною допомогою.

"Відповідно до статей 4 і 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу" з урахуванням ініціативи президента України Петра Порошенка щодо одержання гуманітарної допомоги в рамках міжнародної гуманітарної місії під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста визнати вантаж гуманітарним", - говориться в документі.Читайте такожУкраїна визнала російський конвой під егідою Червоного Хреста гуманітарною допомогою

Одержувачем гуманітарного вантажу є місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Вантаж буде переміщено представниками МКЧХ до України через пункт пропуску БАПП Донецьк.

Росія 12 серпня направила до України майже 300 напівпорожніх вантажівок із гуманітарною допомогою.

Увечері 14 серпня стало відомо, що російський конвой з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу зупинився в Ростовській області, в 25 кілометрам від кордону з Україною. Міжнародний Червоний Хрест заявив, що встановив контакт із конвоєм на території Росії і намагається одержати більш повну інформацію про вміст вантажу.