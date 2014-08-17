У місті Моспине під Донецьком бойовики щоночі з «Градів» обстрілюють житлові квартали
У м. Моспине Донецької області (місто адміністративно підпорядковується Донецькій міській раді) бойовики щоночі з «Градів» обстрілюють житлові квартали.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють жителі міста Моспине, які були очевидцями того, що відбувається.
За їхніми словами, останніми днями щоночі бойовики з «Градів» безладно обстрілюють житлові квартали міста.Читайте такожНа Луганщині терористи обстріляли з "Градів" житлові будинки: багато поранених
«Терористи переміщають «Град» з одного місця на інше в місті. Починаючи з 24.00, через кожну годину здійснюють обстріл. Причому встановлюють «Град» буквально в 20 метрах від житлового багатоквартирного будинку і починають безладну стрілянину», - говорять жителі м. Моспине.
При цьому вони відзначають, що на сьогоднішній день будівлі в місті вже практично всі зруйновані. Жителі, які залишилися, ночують в підвалах.