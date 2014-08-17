Бойовики взяли в полон українських офіцерів-перемовників – прес-центр АТО

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

"Сьогоднішній день позначився надзвичайно підступним кроком терористів. Вони взяли у полон людей, яких запросили до себе з метою перемовин. Три офіцери Збройних Сил України без зброї та з білим прапором прийшли на місце попередньої домовленості", - йдеться у повідомленні.

"Метою зустрічі було звільнення полонених українських волонтерів. Цинізм терористів став вже звичною справою, а обстріли будинків чи мінометні розрахунки навіть на майданчиках дитячих садочків також нікого не дивують", - додали у прес-центрі АТО.

Читайте такожСім’ї загиблих під час АТО військовослужбовців будуть забезпечені житлом

Також у повідомленні зазначено, що терористи на Луганщині та Донеччині "мінують дороги, водогони, заводи та фабрики".

"Місто Луганськ сьогодні знаходиться на порозі не лише гуманітарної, а й екологічної катастрофи, яка створюється терористами штучно", - підкреслили в АТО.