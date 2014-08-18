Літак з президентом Польщі в Росії могли збити, а живих пасажирів добивали – ЗМІ

"Напад на літак Малайзійських авіаліній (місяць тому, 17 липня на Донеччині терористи збили літак, в якому загинули 295 людей) має стосуватися насамперед нас, поляків", - так відреагувала на звірячий теракт в Україні польська преса.

Журналісти з фактами на руках доводять, що гучна авіакатастрофа 2010 року під Смоленськом - також не була випадковістю, а спланованим убивством, передає ТСН.

Тоді в польському ТУ-154 під російським Смоленськом загинув цвіт політичної еліти Польщі на чолі з президентом Лехом Качинським: 96 людей разом з екіпажем. Вони летіли в Росію вшанувати пам'ять польських офіцерів, розстріляних НКВС під Катинню.

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Через чотири роки після офіційного завершення слідства журналісти оприлюднили сенсацію - президентський ТУ-154 не розбився, а зміг приземлитися в лісовому болоті під Смоленськом. І вже на землі був підірваний термо-баричною бомбою.

Докази - це супутникові фото цілого літака на землі, а потім - фіксація вибуху. Їх польській Службі внутрішньої безпеки передала американська розвідка. Про це дізнався польський публіцист і фотограф Лєшек Шимовський.

Іще один доказ спланованого злочину - любительське відео, що з'явилося в інтернеті одразу після так званої "катастрофи" - так і не було спростоване. На ньому видно три силуети, які добивають людей біля уламків літака. Людей іще живих - бо чути фрази "Не вбивайте нас", "Дивися йому в очі", "Дай пістолет". Саме цей відео-компромат, вважають поляки, і змусив росіян цілих два тижні підробляти вміст "чорних скриньок" літака.

І це - далеко не всі факти фальсифікацій. Тож у Польщі поновили розслідування.