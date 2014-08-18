Порошенко підписав закон про здійснення правосуддя у зв’язку з АТО

Документ передбачає механізм визначення судів для розгляду судових справ та здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, якщо це неможливо у районі проведення АТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно з документом, визначення судів для розгляду таких справ покладається на голів вищих спеціалізованих судів, а на Державну судову адміністрацію покладається складення переліку місцевих та апеляційних судів, які знаходяться в районі проведення АТО і в яких неможливо здійснювати правосуддя, та направлення відповідних подань до голів вищих спеціалізованих судів для прийняття зазначених рішень.

Читайте такожПорошенко зустрівся зі звільненими з полону військовими Згідно з законом, у випадках неможливості здійснювати досудове розслідування, підслідність кримінальних правопорушень, вчинених в районі проведення АТО, визначатиметься генеральним прокурором України.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 12 серпня.