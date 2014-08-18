СБУ затримала учасників терористичної групи, що готували теракти на Полтавщині

Про це президентові Петру Порошенку доповів голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що зловмисники, учасники терористичної групи – п’ятеро мешканців Полтавщини, віком від 39 до 55 років. Троє з них - колишні військові.

«17 серпня ц.р. у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ затримали двох членів злочинної групи при посадці на рейс Київ-Москва. Після прибуття до Росії вказані особи планували пройти диверсійну підготовку в таборі для найманців у м. Ростов-на-Дону Російської Федерації. У подальшому, діючи за вказівками представників російських спеціальних служб, зловмисники планували теракти на об’єктах інфраструктури та будівлях державних установ на Полтавщині. Зокрема, зловмисники мали намір підірвати міст поблизу міського залізничного вокзалу», - йдеться в повідомленні.Читайте такожСБУ викрила конвертаційний центр з відмивання російського тіньового капіталу

Того ж дня в Полтаві СБУ затримала ще трьох учасників терористичної групи. Під час обшуку помешкань зловмисників правоохоронці виявили карти місцевості із позначеними «цілями» – об’єктами запланованих терактів. Також вилучено вибуховий пристрій, начинений саморізами і цвяхами, та вогнепальну зброю, додали в СБУ.

Встановлено, що зловмисники на основі підроблених документів створили громадську організацію «Полтавська фортеця», яка збирала кошти нібито на потреби АТО. Насправді ж, гроші використовувались для фінансування протиправної діяльності членів групи, зазначили в прес-центрі.Читайте такожСБУ затримала підозрюваних у влаштуванні вибуху на Харківському бронетанковому заводі

Слідчі управління СБУ в Полтавській області здійснюють досудове розслідування за ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Усіх зловмисників взято під варту, тривають допити.