Пилипишин вважає, що вибори мають відбутися за мажоритаркою або за відкритими списками

Збереження діючої виборчої системи призведе до змови політичних еліт, яка обернеться проти держави та суспільства. Про це заявив народний депутат України, представник депутатської групи «Суверенна Єдина Україна» Віктор Пилипишин.

«Для мене є однаково неприйнятною як діюча виборча система, так і закрита «пропорціоналка», яку хочуть протягнути деякі політичні сили. Перше є спробою «схрестити їжака з вужем». Досвід останніх років показав, що обраний за такою схемою парламент - неефективний. Другий спосіб обрання позбавляє людину реального вибору, а дозволяє лише голосувати за «кота в мішку». Основна ж частина списку фактично засекречена і дозволяє під партійною «парасолею» провести до Верховної Ради будь-якого негідника», - вважає Віктор Пилипишин.

Нардеп підкреслив, що саме мажоритарники сьогодні є найбільш відповідальними народними депутатами, які безпосередньо спілкуються з виборцями.

«Характерний штрих – чомусь лише депутати, обрані в мажоритарних округах, регулярно відвідують зону АТО та передають допомогу землякам, які там воюють. Адже у себе на окрузі вони мусять дивитися в очі матерям, сестрам та дітям цих хлопців. І не можуть їх полишити сам на сам з війною. Тоді як політики під партійним прикриттям займаються беззмістовним шапкозакиданням та ура-патріотизмом, мажоритарники без гучної реклами роблять реальні справи. Діють за принципом «вода камінь точить», - переконаний Віктор Пилипишин.

За його словами, дострокові парламентські вибори в умовах війни можуть спровокувати хвилю популізму, що негативно позначиться на долі країни.

«Уже сьогодні деякі обранці хочуть, передусім, сподобатися виборцям. Це нормальне бажання політика в мирний час, але сьогодні нам потрібні державні діячі, які думають не про майбутні вибори, а про майбутні покоління. Таких, на жаль, мало. Тому прогнозую великі проблеми щодо ухвалення непопулярних рішень в парламенті. Натомість, пишним цвітом розквітне махровий популізм, що може мати дуже важкі наслідки для України», - заявив народний депутат.

Сам Віктор Пилипишин підкреслив, що особисто він готовий підтримувати непопулярні рішення, спрямовані на виведення країни з кризи та успішне завершення антитерористичної операції.

«Наприклад, я цілковито на боці столичного мера в питанні наведення ладу на Майдані Незалежності. Я розумів цілі та вимоги Майдану до кінця лютого. Але після цього стояння на головній площі країни виродилося в суміш анархії та «кришування» сумнівних бізнесових та рейдерських схем. Одночасно, деякі політики використали цей Майдан у своїх цілях, та загралися і втратили над ним контроль. Сьогодні мусимо вибирати – нам потрібна анархія чи свобода. Київ обрав свободу, яка передбачає й відповідальність кожного громадянина, і я з цим цілком солідарний», - заявив народний депутат України Віктор Пилипишин.