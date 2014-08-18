У Луганську йдуть бої, військові знищили базу терористів - ГІ "Права Справа"

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його суспільної організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

Читайте такожВ РНБО окреслили район активних бойових дій (карта АТО)«На шахті «Дуванська» була база бойовиків. Внаслідок артобстрілу з боку української армії база повністю знищена і зараз горить», - сказав Снєгирьов.

Він також повідомив, що станом на 21.00 «у Луганську йдуть бої, горять Центральний ринок і Ленінський райвиконком».