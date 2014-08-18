Спостерігачі ОБСЄ в Україні отримають безпілотники протягом 6-10 тижнів

При цьому розміщення безпілотних неозброєних літальних апаратів в розпорядження Спеціальної спостережної місії (СНМ) ОБСЄ в Україні відбудеться протягом 6-10 тижнів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

”Контракт з австрійською компанією Schiebel, відібраної ОБСЄ в результаті конкурентного тендеру на поставку таких послуг ОБСЄ на умовах ”під ключ”, було підписано 13 серпня. Компанія виступатиме оператором безпілотних літальних апаратів під керівництвом СНМ. Як очікується, розміщення безпілотних літальних апаратів в Україні відбудеться протягом наступних 6-10 тижнів, після завершення всіх технічних та операційних приготувань”, - повідомив співробітник прес-служби ОБСЄ Шив Шарма.

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За його словами, під час засідання Постійної ради ОБСЄ 14 серпня директор Центру запобігання конфліктів ОБСЄ посол Адам Коберацкі зробив доповідь державам-учасникам з цього приводу.

”Неозброєні літальні апарати (UAV) доповнюватимуть зусилля спостерігачів ОБСЄ на землі, в чиї завдання входить збір інформації та доповідь щодо ситуації в галузі безпеки, і доповіді за фактами конкретних інцидентів. Ця технологія дозволить ОБСЄ моніторити значніші території, і збирати інформацію в умовах реального часу навіть у небезпечних умовах. Передбачається, що вони підтримуватимуть, але не замінять роботу спостерігачів ОБСЄ на землі”, - повідомив Шарма.