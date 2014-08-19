Цього тижня Україну відвідає заступник генсека ООН з політичних питань

Про це на брифінгу повідомив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік, передає Інформаційний центр ООН.

"Глава ООН закликав усі сторони дотримуватись правила про статус внутрішньо переміщених осіб і біженців і надати безпечний коридор усім, хто намагається виїхати із зони бойових дій", - сказав прес-секретар.

На його думку, "цей трагічний інцидент" вказує на невідкладність встановлення режиму припинення вогню і пошуку дипломатичного рішення.

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