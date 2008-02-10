Прокурор Києва: Рудьковського затримали, бо він інгорував слідчого

Прокурор м.Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ стверджує, що колишнього міністра транспорту України Миколу РУДЬКОВСЬКОГО було затримано з дотриманням всіх норм законодавства через неспівпрацю з органами слідства у кримінальній справі, в якій останній обвинувачується в незаконному використанні майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів.

Про це прокурор заявив, коментуючи вчорашнє затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО співробітниками СБУ.

"Затриманий він був не в лікарні. Всі вимоги законодавства були дотримані", - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

При цьому він пояснив, що, починаючи з 21 грудня 2007 року, М.РУДЬКОВСЬКИЙ мав приступити до ознайомлення з висунутим йому обвинуваченням. "Це мало відбуватися в приміщенні слідчого, але він не з являвся", - зауважив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом розтрати засобів службовими особами одного з державних підприємств Міністерства транспорту і зв`язку України на загальну суму 400 тис. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах). За даними прес-центру СБУ, в організації злочину підозрюється один з керівників Міністерства транспорту і зв`язку.

14 грудня СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн. Епізод, за яким викликався М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу. Слідчий СБУ після допиту обрав для М.РУДЬКОВСЬКОГО міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Окрім того, працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУМВС України в місті Києві задокументовано факти використання в особистих інтересах службового становища посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України, що призвело до незаконних витрат державних коштів на суму 122 тисячі 213 гривень. Зокрема, встановлено, що у період з 7 по 13 липня 2007 року делегація Мінтрансзв’язку у складі 11 осіб на чолі з міністром (М.РУДЬКОВСЬКИМ – УНІАН) перебувала з робочим візитом у місті Токіо (Японія).

Сьогодні прес-служба М.РУДЬКОВСЬКОГО розповсюдила заяву про те, що “9 лютого 2008 року, близько 21 год. 30 хв. озброєні особи в масках затримали М.РУДЬКОВСЬКОГО в стаціонарному відділенні лікарні, де він перебував після операції, та повезли у невідомому напрямку”.