Президент Литви привітала українців з Днем Незалежності українською мовою

"Україна цілому світу показала, що свою державу українці творять самі", – звернулася Даля Грібаускайте українською мовою, передає ТВі.

Президент Литви згадала, що її країна виборола незалежність чверть століття тому й у цьому литовцям допомогли єднання людей і небажання, щоби на їхній землі панували чужі сили.

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"Ви, українці, також обрали європейський шлях і щодня боретеся за право жити в незалежній і демократичній країні. Бажаю вам єдності, сили та рішучості йти обраним шляхом. Нехай до України якнайшвидше повернеться мир. Дорогі українці, вітаю вас із Днем Незалежності. Слава Україні!" – сказала Грібаускайте.