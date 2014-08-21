У Донецьку обстріляли мікрорайон Гладківка
01:49, 21 серпня 2014Політика
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Ввечері 20 серпня Донецьк знову піддався обстрілу.
У Донецьку обстріляли мікрорайон Гладківка / соцмережі
Як повідомляють жителі міста в соцмережах, під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка в Київському районі Донецька.
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Пошкоджено приватні будинки і котеджі по вулицях Челюскінців і Коцюбинського. Також постраждали багатоквартирні будинки біля ліцею "Ерудит".
Про загиблих не повідомляється..
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