У Донецьку обстріляли мікрорайон Гладківка

Як повідомляють жителі міста в соцмережах, під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка в Київському районі Донецька.

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Пошкоджено приватні будинки і котеджі по вулицях Челюскінців і Коцюбинського. Також постраждали багатоквартирні будинки біля ліцею "Ерудит".

Про загиблих не повідомляється..