У Донецьку обстріляли мікрорайон Гладківка

01:49, 21 серпня 2014
Політика
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Ввечері 20 серпня Донецьк знову піддався обстрілу.

/ соцсети

Як повідомляють жителі міста в соцмережах, під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка в Київському районі Донецька.

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Пошкоджено приватні будинки і котеджі по вулицях Челюскінців і Коцюбинського. Також постраждали багатоквартирні будинки біля ліцею "Ерудит".

Про загиблих не повідомляється..

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