В МЗС пояснили, чому не пускають в Україну гуманітарний конвой
Українська сторона без зволікань розпочне відповідну роботу, як тільки отримає остаточне підтвердження від Міжнародного комітету Червоного Хреста про готовність доставити вантаж до місця призначення
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
"Серед іншого, йдеться про те, що МКЧХ, який взяв на себе відповідальність за всі логістичні аспекти, у тому числі маршрут транспортування, зберігання та розподіл допомоги на території України, має отримати всі гарантії безпеки для персоналу і вантажу. Такі гарантії Червоному Хресту мають надати, насамперед, контрольовані російською стороною терористичні угруповання та сама Російська Федерація", - йдеться у повідомленні.
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Також у повідомленні відзначається, що в Україні виходять з необхідності синхронізації Червоним Хрестом усіх поставок допомоги для цивільного населення Луганщини, включно із тими, що надаються українською стороною у взаємодії з іншими державами та міжнародними інституціями.
В МЗС також наголошують, що попри повідомлення про начебто перетин автомобілями з російським гуманітарним вантажем російсько-українського кордону українські митники поки не здійснювали процедур з оформлення російської гуманітарки.
"Станом на вечір 20 серпня українські прикордонні та митні служби не здійснювали відповідних процедур по його (вантажу - ред.) оформленню", - відзначається в повідомленні.