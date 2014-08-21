В МЗС пояснили, чому не пускають в Україну гуманітарний конвой

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Серед іншого, йдеться про те, що МКЧХ, який взяв на себе відповідальність за всі логістичні аспекти, у тому числі маршрут транспортування, зберігання та розподіл допомоги на території України, має отримати всі гарантії безпеки для персоналу і вантажу. Такі гарантії Червоному Хресту мають надати, насамперед, контрольовані російською стороною терористичні угруповання та сама Російська Федерація", - йдеться у повідомленні.

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Також у повідомленні відзначається, що в Україні виходять з необхідності синхронізації Червоним Хрестом усіх поставок допомоги для цивільного населення Луганщини, включно із тими, що надаються українською стороною у взаємодії з іншими державами та міжнародними інституціями.

В МЗС також наголошують, що попри повідомлення про начебто перетин автомобілями з російським гуманітарним вантажем російсько-українського кордону українські митники поки не здійснювали процедур з оформлення російської гуманітарки.

"Станом на вечір 20 серпня українські прикордонні та митні служби не здійснювали відповідних процедур по його (вантажу - ред.) оформленню", - відзначається в повідомленні.