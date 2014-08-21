Геращенко: У боях за Іловайськ загинули 19 українських силовиків, 46 - поранені

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави МВС Антон Геращенко.

"Всі наші добровольчі батальйони міліції понесли великі втрати. "Донбас" - 8 вбитих, 12 поранених. "Азов" за вчорашній день - 2 вбитих і 7 поранених. Якщо рахувати з початку боїв за Іловайськ - 5 вбитих і 11 ранених. "Шахтарськ" - 4 вбитих і 16 поранених, в тому числі 2 важкопоранених. "Дніпро" - 2 вбитих і 7 поранених", - повідомив Геращенко у соцмережі.Читайте такожНацгвардія відправила підкріплення і важке озброєння в Іловайськ

Він зазначив, що всі втрати "Азова", "Шахтарська" і "Дніпра" понесені за останні дні під час операцій з блокування Іловайська, яка робилася для підтримки дій батальйону "Донбас", який захопив контроль над половиною міста в ході нічного штурму в ніч з понеділка на вівторок.

Геращенко спростував думку про те, що батальйони "Азов" і "Шахтарськ" мало зробили для блокування постачання терористичних угруповань в Іловайську.

"Загалом під Іловайском загинуло 16 з 64 бійців або 25 % загиблих бійців спецбатальонов МВС і Нацгвардії за весь час АТО. Це показує наскільки запеклі бої йдуть там", - підкреслив Геращенко.Читайте такожБійці "Донбасу" не дали терористам прорватися в Іловайськ

Радник глави МВС повідомив, що для Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова головним пріоритетом є збереження життя і здоров'я бійців, а не взяття Іловайська будь-яку ціну до Дня Незалежності. За словами Геращенко, Аваков знаходиться постійно на зв'язку з усіма командирами добровольчих підрозділів.