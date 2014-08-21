В Україні над Азовським морем знову "засікли" російські безпілотники

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожРосійські безпілотники за добу 10 разів порушили повітряний простір України За його словами, зокрема безпілотники були зафіксовані прикордонниками над населеними пунктами Сєдове, Новоазовськ, Маріуполь, а також над місцями дислокації сил АТО.