В Україні над Азовським морем знову "засікли" російські безпілотники
13:47, 21 серпня 2014Політика
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Впродовж доби над територією українського узбережжя Азовського моря вкотре зафіксовано польоти російських безпілотних апаратів.
Росія продовжує порушувати повітряний простір України / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожРосійські безпілотники за добу 10 разів порушили повітряний простір України За його словами, зокрема безпілотники були зафіксовані прикордонниками над населеними пунктами Сєдове, Новоазовськ, Маріуполь, а також над місцями дислокації сил АТО.
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