Відставку міністра Шеремети має прийняти Рада – міністр юстиції

«Відповідно до Конституції України саме Верховна Рада України ухвалює рішення про відставку членів уряду. До цього часу Павло Шеремета залишається чинним міністром», - сказав Петренко.

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При цьому він відзначив, що може сказати лише позитивні слова на адресу свого колеги, проте працювати в уряді, дійсно, непросто. «Працює закостеніла бюрократична система. Багатьом хочеться написати заяву і піти», - сказав Петренко. Але водночас він відзначив, що потрібно працювати і ухвалювати рішення, зокрема щодо зміни роботи держапарату.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета подав заяву про відставку у зв'язку з незгодою щодо проведення процедури призначення заступника міністра - торгового представника України Валерія П’ятницького.