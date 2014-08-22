В зону АТО передадуть мішені із зображенням Стрєлкова - група "Бий падлюку"

У другому варіанті мішені Стрєлков тримає молоду жінку, погрожуючи їй пістолетом.

Автори ідеї на своїй сторінці у Facebook повідомили, що мішені для тренувань вже передані в друк, а згодом тестові варіанти будуть відправлені й на Схід, щоб українські солдати на них відпрацьовували свою влучність.

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"Ми прекрасно розуміємо, що з точки зору науки про правильне оформлення мішеней, наші можуть бути не бездоганними. Тому і друкуємо тестовий наклад, отримуємо зворотній зв'язок від професіоналів, вносимо правки. Якщо бійцям сподобається, зробимо мішені з іншими падлюками, яких зараз на сході розвелося чимало", - написали активісти.