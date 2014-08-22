США підтверджують версію про збиття малайзійського літака проросійськими сепаратистами

Про це сказала представник Держдепу Марі Харф на останньому брифінгу, повідомляє прес-служба відомства.

"Ми завжди оновлюємо наші аналізи, коли отримуємо нові дані, але інформація, яку ми маємо у справі катастрофи MH17, яка сталася кілька тижнів тому, була дуже сильною та вела до висновку, який ми вже робили публічним: що він був збитий з контрольованої проросійськими сепаратистами території ракетою "земля-повітря", яку мали сепаратисти", - відзначила вона.

Читайте такожПопередні підсумки розслідування катастрофи Boeing-777 оприлюднять у вересні - ЗМІХарф, коментуючи критику на адресу американського уряду з боку однієї із організацій за висловлення цієї версії, відзначила, що влада не змінила своєї позиції.

"На 100% ми підтримуємо те, що говорили раніше", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, катастрофа малайзійського літака, котрий 17 липня летів з Амстердаму до Куала-Лумпур, забрала життя майже 300 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів.

За даними Києва, котрі підтвердила американська розвідка, літак збили проросійські бойовики із доставленої із Росії системи "Бук".