Червоний Хрест заявив, що не супроводжує російську гуманітарну допомогу
12:42, 22 серпня 2014Політика
0 0
Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста не супроводжують 60 КамАЗів з російською гуманітарною допомогою, які направляються в Луганськ.
REUTERS
Про це йдеться в "Твіттері" Міжнародного комітету Червоного Хреста. У повідомленні наголошується, що російський гуманітарний конвой рухається на територію України. "Ми не супроводжуємо конвой через нестабільну ситуацію з безпекою", - підкреслюється в повідомленні.
Читайте такожБлизько 60 КамАзів російської гуманітарки перетнули український кордон
Російський гуманітарний конвой рухається на територію України. Ми не супроводжуємо конвой із-за нестабільної ситуації з безпекою.
- МКЧХ (@MKKK) 22 серпня 2014
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter