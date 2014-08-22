Червоний Хрест заявив, що не супроводжує російську гуманітарну допомогу

12:42, 22 серпня 2014
Політика
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Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста не супроводжують 60 КамАЗів з російською гуманітарною допомогою, які направляються в Луганськ.

REUTERS

Про це йдеться в "Твіттері" Міжнародного комітету Червоного Хреста. У повідомленні наголошується, що російський гуманітарний конвой рухається на територію України. "Ми не супроводжуємо конвой через нестабільну ситуацію з безпекою", - підкреслюється в повідомленні.

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