Червоний Хрест заявив, що не супроводжує російську гуманітарну допомогу

Про це йдеться в "Твіттері" Міжнародного комітету Червоного Хреста. У повідомленні наголошується, що російський гуманітарний конвой рухається на територію України. "Ми не супроводжуємо конвой через нестабільну ситуацію з безпекою", - підкреслюється в повідомленні.

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