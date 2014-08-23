Прикордонники: Україна не контролює понад 100 км кордону на Донбасі

Про це заявив в ефірі "Шустер Live" перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін, пише Українська правда.

"На сьогоднішній день більше сотні кілометрів ми не можемо контролювати. В тому числі в районі Ізварине", - заявив він.

"В Ізварино прикордонники вийшли після 21-денної оборони і блокади. Ми там 7 людей отримали поранення. До останнього патрона ці герої охороняли кордон. Але ми мусили відійти", - нагадав він.

Щодо цього депутат Ірина Луценко висловила переконання, що Росії не треба було приганяти майже 300 вантажівок, щоб привозити якусь техніку чи бойовиків.

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"Невже для того потрібен був їм транспорт, щоб підпільно привозити зброю. Ні. Мета інша. Ця зброя вільно і так проходить полями", - заявила вона.

Проте їй заперечив свободівець Олег Кайда, який заявив, що екіпажі КамАЗів – це більше 500 кадрових російських військових.

Тому він звернув увагу на те, що Росія дала оглянути лише близько 30 машин, "а що в інших 250 КамАЗах, ніхто не знає".