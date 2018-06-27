Віхи минулого тижня: Рудьковський переплюнув Семенюк

Валентина Семенюк-Самсоненко залишилася біля керма приватизаційних процесів. «Газпром» продемонстрував свою імперську суть. Рудьковський знайомиться з устроєм слідчого ізолятора СБУ зсередини...

Вибудовування коаліційної ідилії зіткнулося з непереборними майновими протиріччями. Уряд, який вирішив швидко відсунути (хоч би на якийсь час) Андрієм Портновим Валентину Семенюк-Самсоненко з посади голови Фонду держмайна спіткало жорстоке розчарування. Спочатку Віктор Балога анонсував, а потім Віктор Ющенко відмінив урядове рішення, змусивши Юлію Тимошенко публічно заявити, що президентська воля буде виконана. Після цього Юлія Володимирівна не з`являлася на блакитних екранах: країні потрібна прем`єр - переможниця, а не маріонетка в руках Банкової. Більшість нинішніх економічних моментів від імені Кабміну коментували посадовці від уряду Віктор Пинзеник і Олександр Турчинов. Останньому, на щастя, вдалося відійти від шоку, спровокованого президентським указом з приводу ситуації у Фонді держмайна.

Легальні українські мільярдери зацікавлені прикрасити корони своїх бізнес-імперій діамантами на зразок Одеського припортового заводу або «Укртелекому». Інше питання: куди їм сьогодні легше донести свої сподівання - в президентську резиденцію чи прем`єрський кабінет. Консервація Семенюк-Самсоненко у якості головного приватизатора свідчить, що Банкова в цьому питанні має більше важелів впливу, ніж прем`єр. Патова ситуація у ФДМУ може створити для Юлії Тимошенко проблеми з виплатою компенсацій по Ощадбанку - на них заплановані кошти від приватизації, до якої Валентина Петрівна ставиться так, ніби їй пропонують організувати розпродаж весільного приданого. А там і до проблем державного масштабу недалеко: немає нічого гіршого за люмпен, який недоотримав державну допомогу. Президентський гнів з приводу найвищого в цьому тисячолітті рівня місячної інфляції Юлія Володимирівна переживе, а ось народне незадоволення ігнорувати не вийде.

Сплеск навколо ФДМУ не дозволив Юлії Володимирівні власноручно організувати ГАЗават проти компанії «РосУкрЕнерго». Прем`єр тільки і встигла, що відмовитися від компромісів у питанні майбутнього видалення газового посередника з вітчизняного ринку і призначити Віталія Гайдука, у якого досі не склалося з віце-прем`єрством по ПЕК, керівником групи своїх радників. Але особисто дати відсіч «Газпрому», який зарвався, зажадав від України півтора мільярди «зелених» буквально до понеділка, прем`єр не змогла. Довелося відправляти хлопчиками для побиття Ігоря Діденка і групу товаришів з «Нафтогазу України», з якими «газпромівські» навіть розмовляти до пуття відмовились. 11 лютого діалог про газ і його місце в російсько-українських відносинах продовжиться.

Цей день стане у прямому розумінні судним для Миколи Рудьковського. Екс-міністр транспорту і зв`язку з минулої суботи перебуває в ізоляторі тимчасового утримання СБУ. Миколу Миколайовича затримали за звинуваченням у порушенні правил перебування на підписці про невиїзд і відмову співпрацювати зі слідством. Йому інкримінують, нагадаю, зловживання службовим становищем, що привело до істотних втрат для скарбниці. Втім, традиційна незграбність дій дуету Банкова - СБУ дає соціалістам непогані шанси перетворити Миколу Миколайовича на в`язня совісті. Принаймні, міжнародний резонанс навколо переслідування однопартійця «малинові» вже пообіцяли.

Ймовірно, доведеться висловлюватися відносно Рудьковського і Президентові Ющенку. Віктор Андрійович останнім часом активно вживається в образ головного критика країни. Стурбованість рівнем інфляції була посилена прочуханом чиновникам з приводу якості підготовки до проведення Євро-2012. Ющенко пригадав, що є почесним головою Народного союзу «Наша Україна» і вирішив зустрічатися з політрадою партії щонеділі. Також кожного тижня аудієнцію у глави держави матимуть губернатори - поодинці і в алфавітному порядку.

Заздрячи президентській активності і минулотижневому бенефісу Юлії Тимошенко в телеефірі, Віктор Янукович накрив своєю присутністю чотири «кнопки». Вийшло, звичайно, масштабно, але не зовсім зрозуміло. Лідер Партії регіонів говорив кілька днів тому журналістам, що дострокові вибори не за горами, а тут вже запевняє, що «регіонали» до них не готуються. Та й Віктор Федорович чомусь виступає повільно - чи то виправдовується, чи то ваги собі додає. І замість ефектного викривача влади постає у образі прем`єра-невдахи. Несолідно виходить...

Євген Магда