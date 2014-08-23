Терористи не дають Червоному Хресту передати Луганську 700 т гуманітарки від України
13:33, 23 серпня 2014Політика
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Міжнародний комітет Червоного Хреста не може передати 700 тонн української гуманітарної допомоги жителям Луганська.
REUTERS
Про це заявила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко в ефірі Першого національного, повідомляє BBC Україна.
"700 тонн лежить на складах, тому що Червоний Хрест не має жодних гарантій від бойовиків, контрольованих Російською Федерацією", - сказала вона.
За словами Геращенко, 100 тонн роздали жителям Луганської області.
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