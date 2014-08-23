Терористи не дають Червоному Хресту передати Луганську 700 т гуманітарки від України

Про це заявила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко в ефірі Першого національного, повідомляє BBC Україна.

"700 тонн лежить на складах, тому що Червоний Хрест не має жодних гарантій від бойовиків, контрольованих Російською Федерацією", - сказала вона.

За словами Геращенко, 100 тонн роздали жителям Луганської області.

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