Під Ровеньками ліквідували до 500 бойовиків і 40 одиниць техніки - Шкіряк

Поблизу міста Ровеньки Луганської області сили АТО знищили майже 40 одиниць техники та близько 500 терористів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

"Військовою розвідкою в районі населеного пункту Ровеньки була виявлена велика база російських бойовиків та значне скупчення важкої техніки ворога. Завдяки влучному вогневому удару сил АТО було знищено до 40 одиниць бронетехніки, три ЗРК "Стріла 10" і до 500 російських найманців, більшість з яких, імовірно, члени екіпажів", - сказав Шкіряк.

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Він також повідомив, що в Іловайську штурмовий батальйон Нацгвардії "Донбас" міцно утримує закріплені позиції та спільно з іншими підрозділами МВС та ЗСУ продовжує зачистку міста від проросійських терористів. "Наші бійці знищили значну кількість живої сили ворога, танки, БТРи. Силам АТО в Іловайськ надходить підкріплення особовим складом спецбатальйонів МВС і ЗСУ, а також важка техніка, що якісно підвищує ефективність проведення бойових дій зі знищення російських бойовиків", - зазначив Шкиряк.

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Він додав, що інтенсивність обстрілів з боку терористичних банд значно знизилася. "Бандити групами намагаються відходити у напрямку Харцизька, але артилерія ЗСУ атакує їхні колони. Протистояння триває. У Хрящуватому, Новосвітлівці та Савур-Могилі продовжуються позиційні бої. Сили АТО утримують свої позиції та успішно протистоять контратакам російських терористичних військ", - сказав радник міністра.